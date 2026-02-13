Civitanova-Verona Boninfante | Partita cruciale contro Modena Anzani | Fondamentali attenzione e concentrazione

Civitanova e Verona si preparano a una partita decisiva contro Modena, un match che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Boninfante sottolinea l'importanza di questa sfida, mentre Anzani invita a mantenere alta l’attenzione e la concentrazione. Il giorno di San Valentino diventa così l’occasione per una battaglia sportiva intensa, con i tifosi pronti a riempire l’Eurosuole Forum per sostenere le proprie squadre.

nel giorno di san valentino, l’attenzione sportiva si concentra su un grande appuntamento di pallavolo: all’Eurosuole Forum va in scena uno scontro diretto della SuperLega tra due realtà di primo livello. un match cruciale per la classifica e per i piani Play Off, capace di offrire ritmo, tattica e tensione fin dal largo respiro iniziale. appuntamento e contesto: domani, sabato 14 febbraio, alle ore 18, la Cucine Lube Civitanova ospita la Valsa Group Modena in un confronto che vale molto in chiave stagione regolare. l’incontro sarà seguito in diretta streaming su Rai Play, VBTV e Radio Arancia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Benvenuti alla diretta della partita di volley tra Haasrode Leuven e Civitanova, valida per la seconda giornata della Champions League 2025-2026.

Argomenti discussi: Time Out SuperLega: quattordicesima puntata con Sala e Boninfante protagonisti.

La 20a giornata si apre con Monza-Padova e Civitanova-ModenaLa giornata inizia sabato 14 febbraio con due partite. Le altre quattro in calendario domenica pomeriggio. Partitissima al Pala Barton fra Perugia e Piacenza ... tuttosport.com

Pallavolo SL – La migliore Civitanova in versione esterna stravince 3-0 a VeronaLa Cucine Lube Civitanova sceglie la difficile sfida contro la Rana Verona per mostrare il suo volto migliore e vincente in trasferta. I vice campioni d’Italia si presentano a sorpresa con Bisotto e T ... ivolleymagazine.it

Champions, 2° turno ritorno Pool E. Lube martedì (h20) a Montpellier per il primo di 2 match ball. Biancorossi in testa a punteggio pieno Loeppky: " La Cucine Lube Civitanova vista a Verona può tenere testa a tutti!" #cevchampionsleague lubevolley.it/ne x.com

CEV Champions League, 2° turno di ritorno della Pool E. Lube di scena martedì (h20) a Montpellier per il primo di due match ball. Biancorossi ora in testa a punteggio pieno Eric Loeppky: " La Cucine Lube Civitanova vista a Verona può tenere testa a tut - facebook.com facebook