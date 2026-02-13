Cittadinanza onoraria per Don Evaristo Rutino

Il sindaco di Teverola, Gennaro Caserta, ha consegnato ieri la Cittadinanza Onoraria a Don Evaristo Rutino, sacerdote conosciuto per aver dedicato oltre vent'anni alla comunità locale, portando avanti iniziative di solidarietà e supporto ai giovani.

Il riconoscimento voluto dal sindaco Gennaro Testa di Teverola al parroco per i 27 anni di ministero sacerdotale nella comunità Su proposta del sindaco di Teverola Gennaro Caserta, è stata conferita la Cittadinanza Onoraria a Don Evaristo Rutino. La proposta è stata accolta nel corso del consiglio comunale dove i 16 consiglieri presenti hanno votato all’unanimità, a testimonianza “del valore condiviso di questo riconoscimento che suggella il legame profondo tra don Evaristo Rutino e l’intera comunità teverolese. A lui va il ringraziamento sincero dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza.🔗 Leggi su Casertanews.it

Teverola, il Consiglio Comunale conferisce la Cittadinanza Onoraria a don Evaristo Rutino.

