Una cisterna di GPL finisce fuori strada sulla SP 29, via Idice, nel territorio di Medicina. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante è uscito dalla sede stradale, finendo nella scarpata adiacente. L’allarme è scattato poco prima delle 13.30 di oggi, 13 febbraio, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi. Data la natura delicata del carico, il comando dei vigili del fuoco ha inviato sul posto tre squadre per mettere in sicurezza l’area e scongiurare il rischio di perdite o esplosioni. Per le complesse operazioni di recupero del mezzo è stato necessario l’intervento di un’autogru specializzata giunta in supporto dal comando di Ravenna, permettendo di sollevare la cisterna e riportarla in carreggiata.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sono concluse oggi le operazioni di messa in sicurezza della cisterna di Gpl finita fuori strada ieri mattina a Fucecchio.

Brembio, cisterna di Gpl finisce in un fossato a Brembio: recupero e messa in sicurezza proseguono dalla notteBrembio (Lodi), 6 dicembre 2025- Cisterna di Gpl precipitata nel fossato, il recupero è ancora in corso. Notte di intenso lavoro, a Brembio, per i vigili del fuoco lodigiani e milanesi. Le operazioni ... ilgiorno.it

Cisterna di Gpl si ribalta in un fosso: intervento complesso a BrembioBrembio (Lodi), 5 dicembre 2025 – Cisterna carica di Gpl (Gas propano liquido) si ribalta in un fosso, complicate operazioni per risollevarlo in sicurezza. È successo nel pomeriggio del 5 dicembre ... ilgiorno.it

