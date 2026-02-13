Circular smette di produrre gli anelli smart. La decisione arriva dopo mesi di ristrutturazione e cambi di strategia. Il Circular Ring 2, modello di punta, sparisce dal mercato senza preavviso. L’azienda ha trasferito la sede all’estero, alimentando dubbi e malcontento tra i clienti. Intanto, sui social si moltiplicano le proteste degli utenti ancora in attesa di risposte.

Questo testo esamina lo stato attuale dell’azienda Circular e l’evoluzione recente legata al Circular Ring 2, in un contesto di ristrutturazione, trasferimento internazionale e dinamiche di percezione pubblica. Si evidenziano i cambiamenti strutturali, le comunicazioni ufficiali e le reazioni degli utenti, mantenendo un taglio neutro e informativo. stato attuale di circular e la ristrutturazione globale. Circular ha avviato una ristrutturazione che ha incluso il trasferimento delle attività principali a Hong Kong, nell’obiettivo di avvicinarsi alle linee di produzione. È stata istituita una nuova entità operativa denominata Circular Health Limited, con i fondatori che continuano a guidare l’azienda dalla nuova sede. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Circular chiude i battenti: cosa sappiamo sugli anelli smart

Approfondimenti su circular chiude

