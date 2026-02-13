Circoli e case del popolo lungo la via Cervese, a Pievequinta, un incontro ne celebra la storia. Domenica 15 febbraio, alle ore 16, a Palazzo Morattini, si terrà una riunione dedicata ai ricordi e alle tradizioni di questi luoghi, organizzata nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra fotografica

Domenica 15 febbraio, alle ore 16, a Palazzo Morattini di Pievequinta, nell'ambito delle iniziative collaterali alla mostra fotografica "La Cervese racconta. Il tempo che passa", si terrà un incontro di approfondimento storico dedicato ai circoli e alle case del popolo. Si parlerà in particolare delle realtà che hanno caratterizzato la vita sociale e politica delle località poste lungo la strada che conduce al mare. Le case del popolo rappresentano un aspetto imprescindibile del tessuto sotciale e politico romagnolo. Per tutto il Novecento hanno svolto a vario titolo una funzione aggregativa rispetto alle singole comunità in cui erano imperniate, e ciò ha significato una centralità e un dinamismo che meritano di essere ricordati.🔗 Leggi su Forlitoday.it

