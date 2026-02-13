Cime Tempestose | ok mi avete convinta L’ho riletto a 27 anni e questo è quello che ho da dire

A 27 anni, ho deciso di rileggere “Cime Tempestose” di Emily Brontë e questa volta, tra le pagine, ho notato un dettaglio che prima non avevo colto: i gatti sembrano essere diventati i nuovi lettori del romanzo, forse attratti dall’onda di entusiasmo scatenata dal film con Margot Robbie e Jacob Elordi.

Cime Tempestose è tornato in cima, portando tempesta. Anche se, a dirla tutta, non se n’è mai davvero andato: come ogni classico che attraversa il tempo e lo spazio, è sempre rimasto lì, pronto a riaffiorare. Certo, non è così comune vedere un romanzo ottocentesco generare hype o trend su TikTok ed è il segnale che ci siano ingredienti speciali. Io mi ero imbattuta nella storia per la prima volta al liceo, durante qualche lezione di letteratura inglese. Nell’adolescenza si è forse più naturalmente inclini a lasciarsi affascinare da storie tormentate e avevo tratto le mie conclusioni di pancia: Catherine e Heathcliff contro il mondo, un amore che vive oltre separazioni, allontanamenti, altre relazioni, il tempo e persino la morte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

