Ciip a Castel Trosino Lavori e mancanza d’acqua Celani | Tutto risolto

A Castel Trosino, questa mattina, la Ciip ha ripristinato l’erogazione dell’acqua dopo un intervento di riparazione che era stato reso necessario dalla rottura di una condotta principale, causata dalle recenti forti piogge che avevano indebolito le infrastrutture idriche nel Piceno. Celani, assessore comunale, assicura che “tutto è risolto”, ma il problema ha lasciato molti residenti senza acqua per diverse ore.

Castel Trosino senza acqua: un intervento della Ciip e la questione delle infrastrutture idriche nel Piceno. Castel Trosino, un piccolo borgo della provincia di Ascoli Piceno, ha vissuto nei giorni scorsi un’interruzione dell’erogazione idrica a causa di lavori di ripristino su una condotta gestita dalla Ciip, la società che si occupa del servizio idrico integrato nella zona. L’intervento, sebbene programmato per risolvere una criticità preesistente, ha generato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato disagi dovuti alla prolungata mancanza d’acqua o alla bassa pressione. Il direttore della Ciip, Giovanni Celani, ha rassicurato la popolazione sull’immediato ripristino della normalità.🔗 Leggi su Ameve.eu

