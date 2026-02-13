Ciclone Harry via alla piattaforma per i contributi straordinari

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha annunciato che da martedì 17 febbraio sarà attiva la piattaforma online della Regione per raccogliere le richieste di contributi straordinari, destinati ai gestori di stabilimenti balneari e alle attività economiche danneggiate dal passaggio del ciclone Harry. La piattaforma, che sarà accessibile sul sito ufficiale della Regione, mira a velocizzare le pratiche di aiuto e a mettere a disposizione immediatamente i fondi necessari per le imprese colpite dalla calamità naturale. Un dettaglio che distingue questa iniziativa è l’obiettivo di semplificare le procedure di richiesta, eliminando passaggi burocratici troppo

Sarà operativa da martedì 17 febbraio la piattaforma della Regione Siciliana per la presentazione delle istanze di contributo straordinario destinate ai gestori di stabilimenti balneari e alle attività economiche colpite dal ciclone Harry. L'iniziativa, gestita dal dipartimento delle Attività produttive e dall'Irfis, mira a sostenere le imprese danneggiate dagli eventi meteorologici che hanno interessato la costa e le aree turistiche dell'isola. L'avviso prevede un contributo fino a 20 mila euro, da richiedere tramite autocertificazione secondo il modello C1 predisposto dall'amministrazione regionale.