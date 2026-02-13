Ciclone Harry dal 17 febbraio operativa la piattaforma per richiedere i ristori

Il ciclone Harry ha causato danni alle imprese della Sicilia, spingendo la Regione a mettere online una piattaforma per richiedere i ristori. A partire dal 17 febbraio, i gestori di stabilimenti balneari e altre attività colpite potranno presentare le loro richieste e ottenere i contributi necessari per riparare ai danni subiti. La piattaforma sarà accessibile online e permetterà di fare domanda direttamente dal sito ufficiale della regione.

L'avviso, gestito dal dipartimento delle Attività produttive e dall'Irfis, prevede un contributo straordinario fino a 20 mila euro da richiedere attraverso un'autocertificazione come da modello C1 predisposto dall'amministrazione. È prevista la possibilità di cumulare contributi straordinari erogati da più enti, a livello locale, regionale e nazionale, nel limite massimo dell'ammontare del danno dichiarato. Inoltre, la piattaforma informatica utilizzerà la stessa modulistica della Protezione civile nazionale, in modo che con la stessa richiesta di ristoro si potrà accedere anche a eventuali nuovi fondi statali senza dover presentare ulteriore domanda e documentazione.