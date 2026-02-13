Ciclismo ok al percorso del Campionato Italiano Under 23 di Lucca

Il percorso del Campionato Italiano Under 23 di ciclismo a Lucca è stato approvato, perché la Struttura Tecnica Nazionale ha confermato la sua approvazione durante una riunione. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e modifiche al tracciato, che si svolgerà su strade cittadine e percorsi collinari, con l’obiettivo di mettere alla prova le capacità dei giovani atleti. La conferma ufficiale è arrivata ieri, portando entusiasmo tra gli organizzatori e i giovani corridori pronti a sfidarsi a fine marzo.

Lucca, 13 febbraio 2026 – Nei giorni scorsi come previsto i rappresentanti della Struttura Tecnica Nazionale con il suo presidente Fabrizio Bontempi, il componente Christian Ferrari e il c.t. della Nazionale Under 23 Marino Amadori, hanno visionato in provincia di Lucca il percorso presentato dall’Unione Ciclistica Lucchese presieduta da Angelo Battaglia, società fondata nel 1948 alla quale è stata affidata l'organizzazione del campionato italiano Under 23. L’atteso e prestigioso appuntamento è in programma patrocinato dal Comune di Lucca, per domenica 28 giugno ed avrà naturalmente al via tutti i migliori esponenti della categoria che si sfideranno su di un tracciato assai lungo (circa 180 chilometri). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, ok al percorso del Campionato Italiano Under 23 di Lucca Approfondimenti su campionato italiano Lucca onora le vittime delle foibe: “Difendere Lucca” ricorda al parco Cossetto un dramma storico italiano. Questa mattina a Lucca si è svolta la commemorazione delle vittime delle foibe. Del Piero non si nasconde: «Ho tanta speranza per stasera. Percorso della Juve altalenante, ma può dare un segnale al campionato» Alessandro Del Piero commenta il prossimo impegno della Juventus contro la Roma, sottolineando l'importanza di questa partita per il cammino della squadra. Ultime notizie su campionato italiano Argomenti discussi: Ciclismo, tre atleti del Velo Club Esperia Piasco selezionati per il progetto nazionale AlfaBici. Mondiali di ciclismo: l'ora della rivincita per Pogacar, 'percorso ok'E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domenica ci sarà l'attesa prova su strada. Sconfitto da Remco Evenepoel nella cronometro, il campionissimo ... ansa.it Ciclismo, oggi a Genova il Giro dell'Appennino 2025: percorso e orariDopo 55 km i ciclisti attraverseranno il passo della Castagnola, indicaticamente tra le 13:10 e le 13:20 (circa), poi si sale anche con il passo dei Giovi (tra 14:20 e 14:36) e Crocetta d'Orero (circa ... tg24.sky.it Reggio Calabria ospita l'atto conclusivo del Campionato Italiano di Goalball. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, il Pianeta Viola accoglie le migliori sette formazioni della Serie A per la sfida scudetto. Sugli spalti sarà richiesto il silenzio assoluto durante le - facebook.com facebook