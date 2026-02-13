ciclabile di stellata di nuovo aperta e percorribile

La ciclabile di Stellata, chiusa per settimane a causa di lavori di manutenzione, è stata riaperta oggi sull’argine di Malcantone e può essere percorsa di nuovo, offrendo ai ciclisti un percorso sicuro e senza interruzioni dalla frazione di Stellata fino al mare.

È aperto e percorribile, sull’ argine di Malcantone, il percorso principale della Destra Po, l’arteria ciclabile che da Stellata porta fino al mare. In corrispondenza dei lavori del Consorzio della Bonifica Burana di realizzazione del nuovo Impianto Idrovoro Cavaliera, all’altezza della borgata Malcantone, il percorso sull’argine era stato interrotto e al suo posto erano state realizzate due varianti, di cui una nella golena. Ora, grazie al costante sviluppo del cantiere per il nuovo impianto idrovoro, dalla metà di gennaio è stato possibile riaprire l’argine ai ciclisti e ai pedoni, che quindi possono attraversare in sicurezza il percorso avendo altresì una visuale privilegiata dei lavori in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’assessore Marco Vincenzi ha comunicato che la ciclabile destra Po tra Stellata e Bondeno è ora aperta ai turisti, consentendo di bypassare il maxi cantiere in corso.

