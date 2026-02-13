Sky ha diffuso il promo ufficiale di Pechino Express - Estremo Oriente, annunciando che ci sarà anche lei, la celebre influencer Chiara Ferragni, che ha deciso di partecipare per la prima volta alla gara di sopravvivenza tra coppie in Asia, suscitando grande sorpresa tra i fan.

Sky ha diffuso il promo ufficiale, le prime immagini e l’elenco delle coppie della nuova edizione di Pechino Express – Estremo Oriente. Il claim promette un’avventura “mai così estrema”, alzando ulteriormente l’asticella di uno dei reality più amati dal pubblico italiano. La nuova stagione debutterà giovedì 12 marzo alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. L’attesa è alta per un’edizione che si preannuncia spettacolare sia per il percorso sia per il cast scelto. Il viaggio attraverserà tre Paesi simbolo dell’Asia: Indonesia, Cina e Giappone. Le dieci coppie partiranno dalle isole di Bali e Java, si spingeranno nei territori cinesi e poi correranno verso il Sol Levante, fino alla destinazione finale di Kyoto, dopo 5. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci sarà anche lei”. Pechino Express, colpo di scena: il clamoroso annuncio

Approfondimenti su pechino express

Questa mattina si diffonde una voce che ha sorpreso molti appassionati.

Ultime notizie su pechino express

Argomenti discussi: Gatto Panceri in concerto a Varese. Vivo per lei è un inno alla musica; Mara Løvenskiold Kveseth e le donne della Golden Globe Race; Rob: la vincitrice di X Factor 2025 pubblica il suo primo singolo (e arriva alle Olimpiadi!); Nordio: Se ci sarà un rinvio del referendum sarà molto breve. Il decreto? Dopo le Br batteremo i teppisti.

Meghan Markle potrebbe tornare presto nel Regno Unito: Con lei ci sarà anche HarryIl 2026 potrebbe essere l’anno del ritorno di Meghan Markle nel Regno Unito. Secondo diverse fonti, infatti, la Duchessa del Sussex potrebbe arrivare in Gran Bretagna con suo marito Harry in vista ... dilei.it

Lo sport che ci aspetta nel 2026Pandemie permettendo, ai suoi massimi livelli lo sport è fatto di grandi eventi annuali e di altri che invece si svolgono solo ogni due o quattro anni e per questo sono ancora più attesi e prestigiosi ... ilpost.it

Pechino Express - facebook.com facebook

«Pechino Express» torna su Sky il 12 marzo: due i bresciani in gara x.com