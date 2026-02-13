Ci mancava la Flotilla queer italiana: “A Gaza contro il patriarcato”. Una barca “queer” tutta italiana sta per salpare verso Gaza, nonostante la raccolta fondi sia ancora lontana dall’obiettivo di 35mila euro, con meno di duemila euro raccolti finora. Il progetto mira a portare un messaggio di solidarietà e denuncia contro le ingiustizie di genere, coinvolgendo iniziative di autofinanziamento che si svolgono in diverse città del Nord e del Sud Italia.

Una barca «queer» tutta italiana pronta a salpare verso Gaza. La raccolta fondi è ancora in alto mare, meno di duemila euro raccolti a fronte di un obiettivo di 35mila, ma il progetto per tingere di arcobaleno la Global Sumud Flotilla punta a prendere il largo con iniziative di autofinanziamento da Nord a Sud. Il testo che illustra l'iniziativa per la raccolta fondi online è tutto un programma: «Una barca queer e transfemminista, autofinanziata navigherà» nel Mediterraneo «insieme a Thousand Madleens», la piattaforma internazionale che prende il nome dallo scafo che aveva a bordo Greta Thunberg la scorsa estate, «e parteciperà alla flottiglia che la prossima primavera salperà verso la Palestina.

© Iltempo.it - Ci mancava la Flotilla queer italiana: "A Gaza contro il patriarcato"

Il mondo ProPal esprime solidarietà nei confronti di Mohammad Hannoun e degli altri coinvolti nell’operazione Domino, condotta da Digos e Finanza il 27 dicembre.

L’iniziativa «Docenti per Gaza» propone attività educative rivolte ai bambini, con testi in arabo e materiali di sensibilizzazione.

