Chivu | Thuram rida pure col fratello ma sia più egoista Spalletti? Anche io avrei preferito non parlare

Chivu critica Thuram, affermando che anche lui ride con il fratello, ma dovrebbe essere più concentrato. La sua osservazione nasce dalla recente partita in cui Thuram si è mostrato troppo rilassato in campo. Nel frattempo, Spalletti preferisce non commentare pubblicamente le polemiche, anche se avrebbe voluto evitare di parlare. Prima della partita importante contro la Juventus, il tecnico nerazzurro conferma che Barella e Calha saranno disponibili. Infine, Spalletti elogia Federica Brignone, definendola un modello positivo per i giovani calciatori e i bambini italiani.