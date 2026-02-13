Chivu ha commentato la rivalità tra i fratelli Thuram, spiegando di aver dato un consiglio a Marcus prima della partita contro la Juventus. La discussione nasce dal fatto che i due sono spesso protagonisti di confronti diretti sui campi di calcio, alimentando la competizione tra loro. Durante la conferenza stampa, l’ex difensore ha sottolineato come, nonostante la sfida tra i due, ci sia rispetto e amicizia, e ha rivelato un dettaglio importante: il consiglio che ha dato a Marcus riguarda la concentrazione e la calma in campo.

Chivu in conferenza stampa ha affrontato il tema dei fratelli Thuram svelando cosa ha detto al francese in vista della sfida con i bianconeri. Alla vigilia della sfida fra Inter e Juve in conferenza stampa Chivu ha affrontato anche il tema dei fratelli Thuram soffermando sulle polemiche della sfida di andata. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE ALL’ANDATA ALCUNE POLEMICHE RIGUARDANTI I FRATELLI THURAM, SE HO DETTO QUALCOSA A MARCUS PER DOMANI? – « Che deve ridere col fratellino, perché lo ama e gli vuole bene. Ovvio che c’è la rivalità ma non puoi pretendere di far finta di niente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chivu sui fratelli Thuram: «Ovvio che c’è la rivalità, ma a Marcus ho consigliato una cosa»

Approfondimenti su chivu fratelli

Ultime notizie su chivu fratelli

Argomenti discussi: Chivu alla vigilia di Inter-Juve: Spalletti è un modello, siamo pronti; Internazionale Milano News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Ma chi è il vero partner di Lautaro Martinez? Thuram dà segnali, Bonny ed Esposito hanno rivoluzionato l'Inter; Inter-Juve, Khephren Thuram: Gara difficile. Con Marcus ci sentiamo tutti i giorni! Papà? È neutrale!.

Chivu difende Thuram prima di Inter-Juventus: Gli ho detto che deve ridere con il fratellinoDopo la sconfitta per 4-3 contro la Juventus all'andata, una parte dei tifosi dell'Inter se la prese con Marcus Thuram, reo di non aver esultato. tuttomercatoweb.com

Chivu su Inter-Juventus: «Spalletti non parla? Lo avrei voluto anche io. E Thuram rida pure col fratello, ma sia più freddo sotto porta»L'allenatore nerazzurro parla in conferenza stampa: «È una partita come le altre, anche se ti dà stimoli in più». E sulle polemiche arbitrali: «Sono stato scelto dal club per trovare soluzioni, non pe ... corriere.it

Cronache di spogliatoio. . Marcus e Khéphren Thuram potrebbero incontrarsi sabato sera nel Derby d’Italia. Per Chivu i due fratelli non dovrebbero porsi limiti nelle loro interazioni in campo @inter #cronachedispogliatoio - facebook.com facebook

Chivu: "Marcus Thuram deve ridere con il fratellino perché lo ama e gli vuole bene. E' una partita di calcio, non puoi far finta di niente solo per la rivalità. Marcus è solare, io lo preferisco così. Magari aggiunge qualcosina sotto porta come cattiveria, gli chiedo di x.com