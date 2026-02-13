Chivu ha dichiarato che la partita tra Inter e Juventus rappresenta una sfida importante, perché entrambe le squadre vogliono confermare la propria crescita. La Juventus di Spalletti ha finalmente trovato la sua identità, dopo un inizio difficile, e ora punta a un risultato positivo in trasferta. La partita si gioca domani, in un momento in cui entrambe le squadre cercano di rafforzare la loro posizione in classifica. I tifosi sono ansiosi di vedere quale squadra riuscirà a dominare il campo e a portare a casa i tre punti.

Alla vigilia della sfida tra Inter e Juventus, prevista per la 25ª giornata della Serie A 202526, si delineano elementi chiave legati alla forma delle due squadre, agli schemi e alle motivazioni che caratterizzano una partita di rilievo internazionale. La conferenza stampa tenuta dall’allenatore nerazzurro ha fornito indicazioni utili per comprendere l’approccio alla gara e le aspettative sul rendimento a breve termine. La Juventus appare migliorata grazie all’arrivo di una guida tecnica che ha saputo imprimere una nuova identità in tempi rapidi. A livello collettivo si è osservata una crescita continua, con giocatori che hanno mostrato progressi concreti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Chivu: «Sfida mondiale, la Juve di Spalletti ha trovato la sua identità»

