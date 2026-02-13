Chivu Inter-Juve è sfida importante a livello globale per storia club

Chivu afferma che il match tra Inter e Juventus rappresenta una sfida cruciale a livello internazionale, sottolineando la lunga storia dei due club. Il difensore nerazzurro evidenzia come la Juventus, sotto la guida di Spalletti, abbia fatto notevoli progressi e sia diventata più competitiva. Nel suo commento, Chivu ricorda che in partite di questo calibro si trova sempre una motivazione extra, ma è importante mantenere alta l’attenzione anche contro squadre meno quotate. La partita di domenica si preannuncia quindi come un banco di prova decisivo per entrambe le formazioni, con tifosi e addetti ai lavori pronti a segu

"La Juve con Spalletti è migliorata molto" ha aggiunto il tecnico dei nerazzurri MILANO - "In queste partite trovi sempre qualche motivazione in piu', ma bisogna fare la stessa cosa anche quando si incontrano squadre inferiori. E' una sfida importante riconosciuta a livello globale per quello che rappresenta la storia delle due società". Queste le parole dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu, in vista del big match contro la Juventus, in programma domani alle 20:45. "Spalletti non parlerà? Io avevo detto di mandare Lautaro, cosi' pareggiavamo la scelta della Juve. Venire a parlare ogni tre giorni non è facile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro l’Arsenal, con Cristian Chivu che ha recuperato una pedina fondamentale.

Sabato sera a San Siro si disputa il 256esimo Derby d’Italia tra Inter e Juventus.

