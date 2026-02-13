Chiusura delle sale di lettura della biblioteca Città di Arezzo

La biblioteca Città di Arezzo chiude temporaneamente le sue sale di lettura a causa dei lavori di installazione di un nuovo ascensore. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di visitatori e lavoratori durante i lavori di ristrutturazione all’interno del palazzo pretorio. La chiusura durerà da martedì 17 a giovedì 19 febbraio, impedendo l’accesso alle aree di studio e consultazione in quel periodo. La biblioteca invita gli utenti a programmare diversamente le loro visite e si scusa per eventuali disagi.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – . Per permettere i lavori di realizzazione dell'ascensore all'interno dei locali di palazzo pretorio, tutte le sale di lettura della biblioteca rimarranno chiuse da martedì 17 a giovedì 19 febbraio. Non subiranno variazioni gli altri servizi, compresi accesso e utilizzo della Sezione Ragazzi e della sala conferenze per corsi, incontri e presentazioni. La sala manoscritti e rari resterà invece chiusa anche dopo il 19 fino al termine dei lavori.