Chiesetta della Rana via al recupero | Chiediamo un incontro con il quartiere

A Marghera, il Comune di Venezia ha avviato il progetto di recupero della chiesetta della Rana, situata in via Fratelli Bandiera e dismessa da oltre vent’anni, suscitando soddisfazione tra i residenti.

Il comune ha staziato 350 mila euro per la riqualificazione dell'edificio di culto dismesso. Margherini Doc plaude e suggerisce due lapidi: una per Ambrogio Demetrovich e una per Angelo Simion C'è soddisfazione a Marghera per il progetto di recupero (previa acquisizione) del comune di Venezia per la chiesetta della Rana, edificio religioso in via Fratelli Bandiera in disuso da decenni. Il comune ha investito 350.000 euro per il suo ripristino e la rifunzionalizzazione. Un «investimento concreto per preservare la storia, valorizzare l'identità di Marghera e restituire questo spazio alla comunità, rendendolo nuovamente fruibile» l'ha definito il sindaco Luigi Brugnaro.

Marghera. Chiesetta della Rana all'asta, manca una settimana per salvarla: un privato ha già offerto 10.300 euroMARGHERA - Manca meno di una settimana e adesso, se si vuole salvare la chiesetta della Rana, bisogna davvero correre. L'asta dell'ex chiesetta ed officina di via Fratelli Bandiera 85 terminerà alle ... ilgazzettino.it

La chiesetta della Rana è salva: scatta il diritto di prelazione, tra pochi giorni sarà di proprietà del ComuneMARGHERA - La Chiesetta della Rana verrà salvata e tra pochi giorni sarà del Comune. Ca' Farsetti ha infatti esercitato il diritto di prelazione per l'ex luogo di culto di via fratelli Bandiera 85, ... ilgazzettino.it

Il Comune l'ha acquistata e ora sono iniziate le operazioni propedeutiche al recupero vero e proprio dell'edificio, scrivendo un nuovo capitolo della sua storia. A Marghera la conosciamo tutti: la Chiesetta della Rana tornerà a splendere! x.com

#MARGHERA • Al via il #restauro della CHIESETTA DELLA RANA Un luogo simbolo della nostra comunità tornerà A NUOVA VITA dopo troppi anni di degrado: diventerà uno spazio aperto a tutti, pensato per ospitare #eventi culturali, esposizioni e molto - facebook.com facebook