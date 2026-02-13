Chiesa può arrivare al Napoli in estate | ecco il prezzo

Federico Chiesa potrebbe trasferirsi al Napoli in estate, perché il Liverpool valuta di cederlo a circa 25-30 milioni di euro. La squadra partenopea ha già mostrato interesse e potrebbe fare un’offerta concreta nelle prossime settimane. La trattativa si basa sulle indicazioni del mercato inglese, che indica il prezzo di partenza per il giocatore.

Il nome di Federico Chiesa torna al centro del mercato. Dall’Inghilterra parlano di un possibile interesse del Napoli per l’esterno offensivo del Liverpool Secondo le ultime notizie, il club inglese avrebbe deciso il prezzo per lasciarlo partire: tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra alta, ma non fuori portata per una squadra che vuole rinforzarsi con un giocatore di talento. Chiesa in Premier League non ha trovato molto spazio. Con il tecnico Arne Slot ha giocato poco e non è riuscito a diventare un titolare fisso. Il Napoli sta valutando la situazione. La squadra azzurra cerca un esterno capace di puntare l’uomo, creare occasioni e segnare.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Quinten Timber, centrocampista olandese del Feyenoord, per rafforzare il reparto nel mercato di gennaio.

Il Napoli si prepara per il mercato estivo, valutando possibili acquisti, tra cui Leon Goretzka.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Les Alpes - Des glaciers aux stations : la grande transformation alpine - Documentaire Histoire - MG

Argomenti discussi: Una società civile ordinata secondo la dottrina sociale della Chiesa: in America è realtà; AMERICA/PERU' - Il Vescovo Martínez de Aguirre: testimoni della predilezione di Gesù per i popoli dell’Amazzonia; Olimpiadi, lo sci alpino parte con le due libere. De Chiesa: Mi aspetto subito medaglie. Siamo forti. Alcune convocazioni femminili sono state eticamente scorrette; Festa di Sant’Agata a Catania le celebrazioni entrano nel vivo: i festeggiamenti.

I limiti della ChiesaC’è qualcosa d’eroico in questa immane resistenza al senso del moderno, che invece è tutto mutamento, fungibilità e ricerca del nuovo. E nessuno potrà obiettare in linea di principio che la Chiesa ... repubblica.it

Per gli ospiti della comunità della chiesa di mia madre, il mio ciambellone voleva arrivare in cielo - facebook.com facebook