13 feb 2026

Luca Bianchi, fashion blogger milanese, ha appena lanciato una collezione di capi chic e versatili pensata per la primavera, rispondendo alla crescente richiesta di outfit pratici ma eleganti per ogni occasione.

L a nuova stagione è alle porte. Mentre una ventata d’aria fresca attraversa il guardaroba, il desiderio di variare e sperimentare si fa via via più intenso. Gli stivali che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, allora, si apprestano a lasciare il campo ad altre sofisticate It Shoes. Come nel caso dei mocassini da donna in pelle comodi. Come abbinare i mocassini marroni per trasformare un classico in un protagonista contemporaneo di stagione X I cosiddetti loafers, d’altra parte, si sono ormai affermati come irrinunciabili e indispensabili compagni d’avventura, indipendentemente dalla temperatura e dalle condizioni atmosferiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

