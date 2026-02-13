Luca Bianchi, fashion blogger milanese, ha appena lanciato una collezione di capi chic e versatili pensata per la primavera, rispondendo alla crescente richiesta di outfit pratici ma eleganti per ogni occasione.

L a nuova stagione è alle porte. Mentre una ventata d’aria fresca attraversa il guardaroba, il desiderio di variare e sperimentare si fa via via più intenso. Gli stivali che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, allora, si apprestano a lasciare il campo ad altre sofisticate It Shoes. Come nel caso dei mocassini da donna in pelle comodi. Come abbinare i mocassini marroni per trasformare un classico in un protagonista contemporaneo di stagione X I cosiddetti loafers, d’altra parte, si sono ormai affermati come irrinunciabili e indispensabili compagni d’avventura, indipendentemente dalla temperatura e dalle condizioni atmosferiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chic e versatili

Approfondimenti su chic versatili

Comode, chic e versatili: le Rita Black VIVAIA

Ultime notizie su chic versatili

Argomenti discussi: È il colore moda più gettonato del momento: chic, versatile e perfetto per ogni look!; Il guardaroba smart è realtà con questi 10 top versatili da capi da ufficio a item da sera; Mc2 Saint Barth Borsa Colette Sponge in spugna lilla Online | Abbigliamento; Natalia Paragoni ci ricorda perché il piumino lungo è un must di stagione.

Il guardaroba smart è realtà con questi 10 top versatili da capi da ufficio a item da seraPezzi chiave per un look perfetto 24/7? Ecco i 10 top versatili che ti accompagneranno dalle giornate in ufficio agli appuntamenti serali, con eleganza e un tocco di audacia! elle.com

Moda Tendenze 10 maglioni più versatili della stagione, li compri per la montagna li metti per la cittàDalla cena sofisticata in città al weekend in montagna, scopri i 10 maglioni più versatili della stagione, pronti ad accompagnarti sempre e ovunque con stile e comfort. elle.com

Vicolo veste la nuova stagione con sfumature di marrone, chic e versatili - facebook.com facebook