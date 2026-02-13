Umberto Chiariello ha espresso il suo sostegno a Giovanni Manna, evidenziando come le recenti critiche possano danneggiare il dirigente e il club. La sua opinione si basa sulla preoccupazione che chi cerca di difendere il Napoli rischia di finire in difficoltà, soprattutto se le tensioni aumentano. Chiariello ha anche sottolineato l’importanza di puntare su Antonio Conte, ritenendo che il tecnico possa rappresentare l’unico vero punto di stabilità in un momento complesso. La sua analisi arriva in un contesto di incertezze, con un occhio di riguardo alle sfide future della squadra partenopea.

"> Umberto Chiariello è tornato a parlare ai microfoni di Radio Crc con un editoriale dai toni netti sul momento del Napoli, prendendo posizione in difesa del direttore sportivo Giovanni Manna. «Il problema è che si sta gettando fango sul Napoli. L’anello debole è diventato Giovanni Manna, che ha due colpe: è giovane, in un Paese per vecchi come l’Italia, ed è direttore sportivo in una stagione complicata. Si dice che sia incapace, che gli vada stracciato il tesserino. Io non ci sto a questo massacro di un giovane dirigente che lavora tanto e, a mio avviso, anche bene». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chiariello difende Manna e punta su Conte: «Il cerino rischia di restare al più debole»

