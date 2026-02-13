Chiara Petrolini, le psichiatre: “Web suo principale interlocutore, non ha nessun disturbo psichiatrico” Un’aula del Tribunale di Parma ancora una volta al centro di un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica.

Un’aula del Tribunale di Parma ancora una volta al centro di un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica. La vicenda di Chiara Petrolini, la giovane 22enne imputata per l’uccisione e la sepoltura dei suoi due figli neonati a Traversetolo, continua a offrire spunti inquietanti e complessi sotto il profilo psicologico e giudiziario. Ieri, nel corso del processo davanti alla Corte d’Assise, le perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli hanno illustrato il loro elaborato sulla capacità di intendere e volere della giovane al momento dei fatti, fornendo una lettura dettagliata del comportamento e delle scelte della ragazza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chiara Petrolini, le psichiatre: “Web suo principale interlocutore, non ha nessun disturbo psichiatrico”

Approfondimenti su chiara petrolini

Chiara Petrolini, 19 anni di Parma, vive da sola e trascorre molto tempo davanti al suo cellulare, parlando principalmente con la cronologia delle sue chat e social media, perché fatica a gestire le emozioni e dipende dal giudizio degli altri.

Chiara Petrolini non si è presentata alla nuova udienza del processo davanti alla Corte d’Assise di Parma, dove sono state ascoltate le psichiatre che l’hanno valutata, nel tentativo di chiarire il suo stato mentale.

Ultime notizie su chiara petrolini

Processo a Chiara Petrolini, nuova udienza: saranno sentite le psichiatreNuova udienza del processo a Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati. La ragazza, 22 anni, per la prima volta non è presente in aula. Si tratta di una tappa fondam ... gazzettadiparma.it

Il ritratto di Chiara Petrolini: Sola, immatura e con un unico interlocutore: la cronologia del cellulareLe psicologhe hanno motivato in aula la capacità di intendere e di volere della 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati partoriti a un anno e mezzo di distanza l’uno dall’a ... msn.com

Le perite, il web era l'interlocutore preferito di Chiara Petrolini. Le psichiatre confermano in aula: "Nessun disturbo, è capace di intendere" #ANSA x.com

Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Federica uccisa, i genitori del marito si sono tolti la vita. Perché lo hanno fatto La mia ipotesi a La Vita in diretta. Chiara Petrolini è capace di intendere e volere, lo conferma la perizia psichiatrica. Come sapete è ci - facebook.com facebook