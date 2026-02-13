Chiamarsi Bocchini era diventato un incubo per Marco, Luca e Matteo, tre fratelli di Rimini che da oggi possono finalmente portare il cognome della madre, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Prefettura. La decisione nasce dal desiderio di allontanarsi da un cognome che, sin dall’infanzia, ha causato loro insicurezze e commenti spiacevoli nella vita quotidiana. La richiesta, presentata sei mesi fa, si è conclusa con successo grazie alla specifica motivazione di disagio sociale e personale, un dettaglio che ha fatto la differenza nel giudizio finale.

Tre fratelli originari di Rimini hanno ottenuto dalla Prefettura l’autorizzazione a cambiare il proprio cognome paterno, ritenuto fonte di imbarazzo e disagio sociale. I ragazzi, tutti giovani, portavano il cognome Bocchini del padre e hanno chiesto di assumere quello della madre, Muratori. Entrambi i cognomi sono piuttosto diffusi nella zona della Romagna, ma il primo è stato percepito dai tre fratelli come un peso insopportabile, capace di generare battute volgari e situazioni di disagio. La vicenda ha avuto inizio nel 2022, quando il figlio di mezzo della coppia ha presentato la prima richiesta alla Prefettura di Rimini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Chiamarsi Bocchini era diventato un incubo”: tre fratelli ottengono il cognome della madre

