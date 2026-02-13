Mita Medici rivela i suoi ex, tra passione per Califano e tradimenti di Panatta. La cantante e attrice ricorda il grande amore con il cantautore, vissuto tra convivenza e intimità. Ricorda anche il tradimento di Adriano Panatta, che le spezzò il cuore. Un dettaglio che emerge: la Medici portava ancora il bracciale di Califano, simbolo di un passato intenso e complicato.

È stato un grande amore tra Franco Califano e Mita Medici che hanno convissuto per un periodo. Ricordando la vita con Califano, l’attrice ha rivelato: “non eravamo certo la famigliola tradizionale. Lavoravamo tanto entrambi ed eravamo presi dagli impegni. Stavamo poco in casa e molto in giro. Nella stessa palazzina romana di Via Castiglione del Lago al Fleming abitavano anche Renzo Arbore e Mario Marenco, tutti più grandi di me. Sono nate tante canzoni lì. Era quasi una comune, creativa, divertente, oggi impensabile”. Finita la sua relazione con Franco Califano, Mita Medici (al secolo Patrizia Vistarini) è stata legata al campione di tennis Adriano Panatta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Mita Medici, dal grande amore per Franco Califano al tradimento di Adriano Panatta

Approfondimenti su mita medici

Ultime notizie su mita medici

Argomenti discussi: Sara Conti, chi è la pattinatrice medaglia di bronzo insieme all'ex Niccolò Macii. Dopo la fine dell'amore abbiamo tenuto duro; Assalto al portavalori tra Brindisi e Lecce: uno dei due arrestati è un ex militare; Chi coltiva l'orto, chi si dà allo sport e chi mastica amaro: ecco che fine hanno fatto gli ex consiglieri regionali; Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, uno dei due arrestati è un ex militare. A Foggia scattano le perquisizioni I NOMI.

Chi sono gli ex di Mita Medici, dal grande amore per Franco Califano al tradimento di Adriano PanattaÈ stato un grande amore tra Franco Califano e Mita Medici che hanno convissuto per un ... msn.com

Anna Pettinelli, chi sono i suoi ex/ Tante polemiche per l’addio a Stefano Macchi: Una vera delusioneAnna Pettinelli sarà una delle protagoniste della trasmissione tv Verissimo. Andiamo a vedere chi sono i suoi ex. ilsussidiario.net

In copertina tra i Grandi Miti dello Spettacolo la "mitica" Mita Medici - facebook.com facebook