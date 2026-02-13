Giorgia Meloni ha conquistato il primo posto nel ranking dei politici più seguiti sui social, un risultato che sorprende molti osservatori. La premier ha sfruttato la sua presenza online per lanciare messaggi diretti e coinvolgere un pubblico più giovane. Questa strategia sembra mettere in discussione le tendenze tradizionali delle femministe italiane, che fino a poco tempo fa dominavano il dibattito pubblico. Die Zeit ha dedicato un lungo approfondimento al fenomeno, mettendo in luce come Meloni utilizzi le piattaforme digitali per rafforzare il suo ruolo politico.

"Sorelle d'Italia", titola il settimanale tedesco Die Zeit: la premier con la sorella Arianna e Marina Berlusconi sono le "tre donne che dominano l'Italia" Giorgia Meloni sta davvero facendo vacillare il patriarcato da destra? La domanda, che minaccia di mettere in crisi le femministe italiane, se l’è fatta Die Zeit, in un feuilleton (con richiamo in prima pagina) dal titolo "le sorelle d'Italia". "Giorgia Meloni condivide il suo potere soprattutto con le donne", scrive ancora il settimanale tedesco e la foto chiarisce: si tratta della Premier, della sorella Arianna e di Marina Berlusconi, ritenute una sorta di triumvirato femminile, e dunque un "triummulierato". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Chi l’avrebbe mai detto: la storica battaglia delle femministe la sta davvero vincendo la premier Giorgia Meloni?

