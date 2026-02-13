Chi l’avrebbe mai detto | la storica battaglia delle femministe la sta davvero vincendo la premier Giorgia Meloni?
Giorgia Meloni ha conquistato il primo posto nel ranking dei politici più seguiti sui social, un risultato che sorprende molti osservatori. La premier ha sfruttato la sua presenza online per lanciare messaggi diretti e coinvolgere un pubblico più giovane. Questa strategia sembra mettere in discussione le tendenze tradizionali delle femministe italiane, che fino a poco tempo fa dominavano il dibattito pubblico. Die Zeit ha dedicato un lungo approfondimento al fenomeno, mettendo in luce come Meloni utilizzi le piattaforme digitali per rafforzare il suo ruolo politico.
"Sorelle d'Italia", titola il settimanale tedesco Die Zeit: la premier con la sorella Arianna e Marina Berlusconi sono le "tre donne che dominano l'Italia" Giorgia Meloni sta davvero facendo vacillare il patriarcato da destra? La domanda, che minaccia di mettere in crisi le femministe italiane, se l’è fatta Die Zeit, in un feuilleton (con richiamo in prima pagina) dal titolo "le sorelle d'Italia". "Giorgia Meloni condivide il suo potere soprattutto con le donne", scrive ancora il settimanale tedesco e la foto chiarisce: si tratta della Premier, della sorella Arianna e di Marina Berlusconi, ritenute una sorta di triumvirato femminile, e dunque un "triummulierato". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Lo United è quarto in Premier, chi l’avrebbe mai detto? La difesa traballa, ma l’attacco compensa
I Red Devils tornano a sorridere in Premier League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dal punk al Quirinale, il grande salto delle Bambole di pezza. Chi l'avrebbe mai detto?; Il primo podio di un bresciano ai Giochi invernali, la gioia di Franzoni: Ho lasciato i due decimi sulla Carcentina, ma chi l'avrebbe mai detto qualche mese fa?; Da Le Mans alla sfilata in passerella, chi l’avrebbe mai detto; Arcelli, Oliva, l'America's Cup, il Varese in A e il Toro di Pulici e Graziani nel racconto di Luciano Lucchina.
Da Le Mans alla sfilata in passerella, chi l’avrebbe mai dettoDopo la battaglia, il trionfo della forma. Dopo la pista, la dolce vita. Le macchine più feroci del Novecento e del Duemila, domate dalla bellezza ... formulapassion.it
Dal punk al Quirinale, il salto mortale delle Bambole di pezza. Chi l'avrebbe mai detto?Saranno in gara al Festival di Sanremo con la canzone Resta con me e con gli altri colleghi in partenza per l'Ariston sono state al Quirinale su invito del Presidente della Repubblica, Sergio Matt ... repubblica.it
Giorgia Meloni difende il mondo MAGA. Difende anche il razzismo di Trump, i dazi all’Italia e gli abusi dell’ICE - facebook.com facebook
Domani il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferirà in Aula sul cosiddetto #BoardofPeace. Ma il punto politico è chiaro: il governo di Giorgia Meloni ha già deciso e ora cerca una legittimazione a posteriori. Non siamo davanti a un organismo multilaterale nato x.com