Il Cinemino di Milano, noto cinema indipendente di Porta Romana, è stato sequestrato a metà gennaio 2026 a causa di irregolarità nelle licenze. La decisione arriva a otto anni di distanza da una precedente chiusura forzata, e segue controlli a sorpresa condotti dalle autorità. Durante gli accertamenti, si sono riscontrate criticità che hanno portato alla confisca dell'edificio.

Il Cinemino nel mirino: tra controlli a sorpresa e un passato che ritorna. Il Cinemino, storico cinema indipendente di Milano in zona Porta Romana, è stato sottoposto a sequestro a metà gennaio 2026, a otto anni da una precedente chiusura. L’intervento della Polizia Annonaria, innescato da irregolarità riscontrate nel processo di tesseramento degli associati, riapre un dibattito sulla fragilità delle realtà culturali indipendenti e sulla loro capacità di navigare tra normative sempre più stringenti. Al centro della vicenda, la contestazione di un’attività abusiva legata alla modalità di rilascio delle tessere associative.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su chi incastrato

Il “Gallo Pinto” è un ex spia di Hugo Chávez che avrebbe fornito informazioni decisive contro Nicolás Maduro e la sua consorte Cilia Flores.

Gabriele Greco è il marito della cantante Noemi, con cui condivide da anni una relazione stabile.

Ultime notizie su chi incastrato

Argomenti discussi: Chi ha incastrato i cinepanettoni?; La maledizione degli Epstein files e quella ragnatela di rapporti che ha incastrato i potenti; Pensione anticipata 2026, l’ultima chiamata prima della stangata: chi può smettere di lavorare e chi resterà incastrato fino a 67 anni; Paolo Bonolis ospite a Verissimo domenica 8 febbraio.

Chi ha incastrato Il Cinemino?La sala di via Seneca, a Milano, è sotto sequestro da alcune settimane, e il pasticciaccio è davvero bello grosso. Per questo, in città, siamo tutti più poveri. Ce lo siamo fatti raccontare dai dirett ... rollingstone.it

Chi ha incastrato Steve Witkoff? Il leak del negoziatore di Trump che sembra negoziare per PutinChi ha incastrato Steve Witkoff?: il titolo del quotidiano russo Kommersant spiega bene linea e irritazione di Mosca sulla gaffe (l’ennesima) del negoziatore di Trump: vogliono sabotare il negoziato ... blitzquotidiano.it

Un corpo estraneo, peloso e sudato, incastrato in una società con canoni estetici e filtri bellezza. Basso, compatto, con quel berretto di lana in testa anche a ferragosto che serviva a tenere i pensieri dentro la testa prima che esplodessero. Oggi, in un talent sho - facebook.com facebook