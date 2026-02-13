Chi è Rebecca Passler l’azzurra di biathlon riammessa ai Giochi di Milano-Cortina 2026

Rebecca Passler, l’atleta di biathlon italiana originaria di Bolzano, torna a gareggiare ai Giochi di Milano-Cortina 2026 dopo che il Tas ha annullato la sua squalifica per doping, consentendole di riprendere le competizioni e di prepararsi nuovamente per l’appuntamento olimpico.

Un sogno che torna realtà per Rebecca Passler. La giovane stella del biathlon italiano è stata riammessa ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, dopo un’accusa di doping e l’allontanamento da ogni gara. Sono stati giorni di silenzio, lacrime ma quell’attesa che sembrava infinita, finalmente si è interrotta. La biatleta è stata riammessa ai Giochi ed è pronta a dare il meglio di sé. Un’atleta cresciuta a “pane e neve”. Classe 2001 e nata a Brunico, in provincia di Bolzano, Rebecca Passler è cresciuta in una valle dove il biathlon è una sorta di religione laica, portando addosso il peso di un cognome importante: è la nipote del leggendario Johann Passler, bronzo olimpico che ha scritto pagine epiche di questo particolare sport invernale. 🔗 Leggi su Dilei.it

