Rebecca Passler, l’atleta di biathlon italiana originaria di Bolzano, torna a gareggiare ai Giochi di Milano-Cortina 2026 dopo che il Tas ha annullato la sua squalifica per doping, consentendole di riprendere le competizioni e di prepararsi nuovamente per l’appuntamento olimpico.

Un sogno che torna realtà per Rebecca Passler. La giovane stella del biathlon italiano è stata riammessa ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, dopo un’accusa di doping e l’allontanamento da ogni gara. Sono stati giorni di silenzio, lacrime ma quell’attesa che sembrava infinita, finalmente si è interrotta. La biatleta è stata riammessa ai Giochi ed è pronta a dare il meglio di sé. Un’atleta cresciuta a “pane e neve”. Classe 2001 e nata a Brunico, in provincia di Bolzano, Rebecca Passler è cresciuta in una valle dove il biathlon è una sorta di religione laica, portando addosso il peso di un cognome importante: è la nipote del leggendario Johann Passler, bronzo olimpico che ha scritto pagine epiche di questo particolare sport invernale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Rebecca Passler, l’azzurra di biathlon riammessa ai Giochi di Milano-Cortina 2026

Approfondimenti su rebecca passler

Con pochi giorni all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, l’Italia si trova già a dover fare i conti con una brutta notizia.

Rebecca Passler sarà ai Giochi di Milano Cortina 2026 dopo che la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il suo ricorso contro la sospensione.

Ultime notizie su rebecca passler

Argomenti discussi: Doping, positiva l'azzurra Rebecca Passler del biathlon. Primo caso a Milano Cortina; Passler primo caso di doping a Milano Cortina: chi è l’azzurra del biathlon nipote d’arte; Rebecca Passler sospesa per il letrozolo, ecco chi potrebbe subentrare: Samuela Comola, chi è e come cambia l'Italia del biathlon; Rebecca Passler sospesa per doping: ricorso al Tas e ipotesi contaminazione.

Rebecca Passler riammessa a Milano Cortina, accolto il ricorso per «assoluzione involontaria»: era risultata positiva a un controllo anti-dopingIl caso è rientrato e Rebecca Passler torna ai Giochi Olimpici. E' arrivata pochi minuti fa il comunicato della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) che ha annunciato ... ilmessaggero.it

Doping, accolto il ricorso di Rebecca Passler: la biatleta parteciperà alle OlimpiadiLa biatleta italiana torna in gara dopo la positività al Letrozolo: Sono stati giorni difficili, ho sempre creduto nella mia buona fede ... ilfattoquotidiano.it

CHE BELLA NOTIZIA Ricorso accolto: Rebecca Passler raggiungere la squadra azzurra il 16 febbraio e sarà a disposizione per le restanti gare del programma olimpico, staffetta femminile inclusa La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia ha riconosciut - facebook.com facebook

La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria per positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo del 26 gennaio scorso, riconoscendo il "fumus boni iuris", ovvero l'app x.com