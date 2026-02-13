Chi è per l’ennesima volta l’uomo mascherato?
L’uomo mascherato torna a fare notizia a Milano, questa volta sfilando in una strada del centro con un cappotto rosso e una maschera antigas, creando scompiglio tra i passanti. La sua apparizione improvvisa, avvenuta ieri sera alle 21, è stata motivata da un’esibizione artistica non autorizzata che ha coinvolto una decina di performer, ma a distinguere questa volta l’evento è stata la presenza di un vero e proprio drone che ha ripreso tutto dall’alto.
Non mi ha mai interessato troppo capire chi fosse l’uomo mascherato (prima di esserne svelata l’identità), tutte le svariate volte che è stato messo in scena negli ultimi anni. Ho sempre lasciato alla WWE l’onere di stupirmi, magari rivelando che il tizio incappucciato di turno fosse qualcuno che proprio non mi aspettavo, o magari qualcuno che avevo immaginato, e che speravo, accontentandomi in toto. Perlomeno questo accadeva le primissime volte che questo tipo di storia veniva messa in scena; Ora, purtroppo, non mi solletica neppure più l’interesse. Troppe volte abbiamo visto questo cliché, e troppo poco tempo è passato dall’ultima volta che si è scelti lo stesso segmento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE: Chi é l’uomo mascherato? Potrebbe non esserci una sola risposta
Nell'universo WWE, l'identità dell'uomo mascherato rimane avvolta nel mistero.
Il falso pedone investito di Torino ci è ricascato per l'ennesima volta: ennesima truffa a un automobilista, ma viene colto sul fatto e arrestato
Un uomo di Torino, già noto per aver tentato più volte di truffare gli automobilisti fingendo di essere stato investito, è stato arrestato durante il suo ennesimo tentativo.
Argomenti discussi: Ciclo formativo L’Italia e l’Unione europea, chi fa che cosa: dall’Ue, allo Stato, alle Regioni e Province autonome, fino ai Comuni; Si introduce la remigrazione, nessun paese è sicuro per chi è respinto; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Tutti per uno, contro Orbán. Chi è e cosa promette il ribelle Péter Magyar (di G. Belardelli).
Milano Cortina 2026, chi è Ilia Malinin: l'unico pattinatore al mondo ad eseguire un salto impossibileNon è un salto. È un cambio d’epoca. Ci sono vittorie che riempiono una bacheca. E poi ci sono gesti che cambiano una disciplina. Due giorni fa, sul ghiaccio di Milano ... ilmattino.it
Ilia Malinin, chi è il campione del pattinaggio artistico: sveglia a mezzogiorno, il pigiama di Snoopy, i salti quadrupliPer lui si è scomodato anche Djokovic. A 21 anni già due ori iridati e uno olimpico nel Team Event che ha trascinato al successo su Giappone e Italia. corriere.it
“OSSERVATORIO, ENNESIMA ASSURDITÀ… CONSIDERARE PERICOLOSO SOLO CHI RISIEDE IN CITTÁ !“ Dopo Bari, mentre la nostra squadra si gioca la promozione, anche Genova trasferta vietata ingiustamente… SIETE UNA VERGOGNA ! CURVA NO - facebook.com facebook
L’ennesimo attacco contro Francesca Albanese è tanto grave quanto grottesco. Le accuse di antisemitismo vengono ormai utilizzate in modo talmente pretestuoso che appare chiaro come l’unico obiettivo sia brandirle come una clava morale e politica contro x.com