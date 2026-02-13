Michela Moioli ha conquistato un bronzo nello snowboard cross ai Giochi di Milano-Cortina 2026, portando a casa la sua terza medaglia olimpica. La vittoria arriva dopo una gara combattuta, in cui ha superato avversarie di alto livello lungo il percorso. La sua performance ha sorpreso molti, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e preparazione.

La diciottesima medaglia azzurra di un'edizione fin qui straordinaria dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 arriva dallo snowboard, e a mettere ancora una volta la sua firma è Michela Moioli, al terzo podio olimpico della carriera. Classe 1995, Michela nasce ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, e inizia a sciare a 3 anni grazie ai genitori Giancarlo e Fiorella. L'amore per la tavola sboccia già all'età di 5 anni, e a notarla per primo è colui che diventerà il suo primo maestro, Giancarlo Tagliaferri. Moioli entra a far parte dello sci club di Colere, lo Scalve Boarder Team, diretto da Cesare Pisoni, dal 2010 Direttore Tecnico delle nazionali italiane di snowboard e freestyle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Michela Moioli, splendido bronzo olimpico nello snowboard cross

Michela Moioli ha conquistato una medaglia di bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026, grazie alla sua determinazione e alle recenti fatiche in allenamento.

Michela Moioli conquista la sua terza medaglia olimpica a Livigno, dove il sole splende forte e il vento soffia tra le piste di snowboard.

Argomenti discussi: L'ukulele, quel dente rotto e una valanga di medaglie: chi è Michela Moioli, fenomeno dello snowboard; Michela Moioli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di snowboard cross; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi è Michela Moioli, la snowboarder che ha vinto tutto ma desiderosa di rivincita; Michela Moioli, trauma cranico dopo una caduta per colpa di un'avversaria: rischia di saltare i Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Michela Moioli, chi è l'azzurra bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026Nata il 17 luglio 1995, Michela Moioli è di Bergamo come la sua grande amica Sofia Goggia. Con la sciatrice condivide l'amore calcistico per l'Atalanta e la spinta per ripartire dopo i momenti ... adnkronos.com

Michela Moioli, chi è la regina dello snowboard: l'amicizia con Sofia Goggia, l'ukulele e il tifo per l'AtalantaMichela Moioli vince la sua terza medaglia olimpica – dopo l’oro nello snowboard cross a Pyeongchang 2018 e l’argento nello snowboard cross a squadre a Pechino 2022 ... ilmessaggero.it

La caduta in allenamento e il trauma facciale non hanno fermato la stella azzurra Michela Moioli: sei il nostro orgoglio Michela Moioli è un turbine di emozioni che le somiglia: incontenibile con la sua terza medaglia olimpica al collo, di bronzo, l’ultima c - facebook.com facebook

All’esordio olimpico, a 19 anni, si era rotta il crociato a un passo soltanto dalle medaglie. Poi, però, Michela #Moioli si è presa un posto nella storia a cinque cerchi. Pyeongchang 2018 Pechino 2022 #MilanoCortina2026 #Olimpiadilnvernali2026 x.com