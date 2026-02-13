Che cos' è il nervo vago e perché tutti vogliono stimolarlo per sentirsi meglio?

Il nervo vago, un nervo importante del sistema nervoso, sta attirando l’attenzione di molte persone perché promette di migliorare il benessere. Recentemente, sui social si parla molto di stimolare questa parte del corpo per ridurre stress e ansia. Le persone cercano tecniche come la respirazione profonda e il massaggio per attivarlo e sentirsi più tranquille, spesso condividendo i loro risultati online.

Il nervo vago è la nuova tendenza social legata al benessere. L'ossessione del momento è regolare il sistema nervoso, più precisamente attivare il nervo vago con l'obiettivo di calmarsi, rilassarsi ed entrare in uno stato di distensione. Gli influencer stanno scatenando la fantasia per proporci tecniche diverse di attivazione di questo nervo fondamentale: immergere la testa in una bacinella di acqua ghiacciata, o applicare digitopressioni in punti strategici del nostro corpo. Va detto che la tendenza non nasce dal nulla, e l'attivazione del nervo vago può servire davvero. Come sempre, però, ci sono alcune cose da chiarire.