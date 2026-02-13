Che cosa vedere in tv stasera le anticipazioni dei programmi tv e la guida completa da Affari Tuoi speciale San Valentino a Io sono Farah

Stasera, la programmazione televisiva offre diversi spettacoli e eventi, e questa sera, il palinsesto si arricchisce di contenuti che attirano vari gusti. Per esempio, su Rai1 va in onda uno speciale di Affari Tuoi dedicato a San Valentino, mentre su Rai2 ci sono le Olimpiadi in corso. Canale5 trasmette l’episodio di Io sono Farah, e Rete4 propone Quarto Grado. La serata si presenta ricca di opzioni, con programmi diversi tra loro, pensati per intrattenere un pubblico ampio e variegato.

La serata televisiva di venerdì 13 febbraio 2026 propone un palinsesto variegato su Rai e Mediaset, con speciali, sport, cinema, fiction e approfondimento: ecco tutti i programmi e la guida completa per scegliere che cosa vedere in tv stasera. Rai1 dedica la prima serata a un evento pensato per la vigilia di San Valentino, Rai2 continua con le dirette delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, mentre Rai3 propone un film di forte impatto emotivo. Sui canali Mediaset Canale5 punta su una fiction già consolidata nel palinsesto, Rete4 analizza casi di cronaca e Italia1 porta in scena un'avventura cinematografica di largo pubblico.