che cosa sappiamo della sparatoria nel campus della south carolina state university

La sparatoria nel campus della South Carolina State University, avvenuta nella notte del 12 febbraio, ha provocato due vittime e una persona ferita, a causa di uno scontro tra studenti che si è degenerato in violenza.

Una nuova sparatoria in un'università degli Stati Uniti. Nella notte del 12 febbraio, all’interno del campus della South Carolina State University, nello Stato della South Carolina, due persone sono rimaste uccise e una terza ferita. Secondo quanto comunicato dall’ateneo, l’allerta è scattata intorno alle 21:15 locali dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco nel complesso residenziale studentesco Hugine Suites, situato nel campus di Orangeburg. L’università ha immediatamente disposto il lockdown dell’area e sospeso le lezioni per il giorno successivo, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di sicurezza e ricerca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Un uomo ha aperto il fuoco nel campus della South Carolina State University, causando due vittime e un ferito, probabilmente a causa di una lite tra studenti che è degenerata improvvisamente.

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University, negli Usa, probabilmente legata a una lite tra vicini che è degenerata improvvisamente.

