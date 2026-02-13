Che cosa sappiamo della sparatoria nel campus della South Carolina State University

Da ilfoglio.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sparatoria nel campus della South Carolina State University, avvenuta nella notte del 12 febbraio, ha provocato due vittime e una persona ferita, a causa di uno scontro tra studenti che si è degenerato in violenza.

Una nuova sparatoria in un'università degli Stati Uniti. Nella notte del 12 febbraio, all’interno del campus della South Carolina State University, nello Stato della South Carolina, due persone sono rimaste uccise e una terza ferita. Secondo quanto comunicato dall’ateneo, l’allerta è scattata intorno alle 21:15 locali dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco nel complesso residenziale studentesco Hugine Suites, situato nel campus di Orangeburg. L’università ha immediatamente disposto il lockdown dell’area e sospeso le lezioni per il giorno successivo, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di sicurezza e ricerca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

che cosa sappiamo della sparatoria nel campus della south carolina state university

© Ilfoglio.it - Che cosa sappiamo della sparatoria nel campus della South Carolina State University

Sparatoria nel campus della South Carolina State University: due vittime e un ferito

Un uomo ha aperto il fuoco nel campus della South Carolina State University, causando due vittime e un ferito, probabilmente a causa di una lite tra studenti che è degenerata improvvisamente.

Usa, sparatoria alla South Carolina State University: due morti

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University, negli Usa, probabilmente legata a una lite tra vicini che è degenerata improvvisamente.

Contenuti correlati

Breaking News: Multiple Injured in Shooting at Oklahoma State University - What We Know So Far

Video Breaking News: Multiple Injured in Shooting at Oklahoma State University - What We Know So Far

Argomenti discussi: Tumori e Alzheimer: cosa sappiamo dell’associazione inversa; Festival di Sanremo 2026, che cosa sappiamo finora; Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, ipotesi guasto alla caldaia: cosa sappiamo; È aliena e distrugge le palme di Mondello: che cosa sappiamo della farfalla killer.

che cosa sappiamo dellaDalla geologia ai satelliti, che cosa sappiamo della frana di NiscemiAntica di almeno tre secoli e ormai estesa lungo un fronte di circa cinque chilometri, la frana è alimentata da un meccanismo composito , che agisce in modo diverso nel sottosuolo, fino a decine di ... ansa.it

che cosa sappiamo dellaCosa sappiamo sulla scomparsa della mamma della giornalista Savannah Guthrie: il riscatto e l’ipotesi rapimentoCosa sappiamo sul giallo della scomparsa di Nancy Guthrie, 84enne mamma della giornalista tv Savannah, volto della NBC, che sta tenendo col fiato sospeso ... fanpage.it