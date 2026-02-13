Nel Villaggio Olimpico di Milano-Cortina, gli atleti si riuniscono ogni giorno per pasti che alternano pizza e pasta a specialità locali come la bresaola e i canederli, scelti per sostenere le loro energie durante le gare. Dalle colazioni dolci e salate, preparate con cura dai cuochi, ai piatti tipici della regione, il menu riflette la varietà e la tradizione culinaria italiana, con un occhio di riguardo alle esigenze sportive. Un dettaglio che distingue questa cucina da altre è l’attenzione particolare alle porzioni e alla qualità degli ingredienti, per garantire il massimo supporto agli atleti in competizione.

Accogliere e unire atleti da tutti il mondo in un’unica mensa non è sempre facilissimo, ma a Milano Cortina sono ovviamente i cibi italiani per eccellenza a fare da padroni. E i riscontri sono molto positivi. Le aree pasti dei Villaggi Olimpici sono aperte 24 ore su 24 e presentano 600 posti a sedere a Milano, 400 a Cortina e 400 a Predazzo, per un totale di 4500 pasti al giorno (tra colazione, pranzo e cena) a Milano, 4000 a Cortina e 3000 a Predazzo. Ma cosa si mangia? Pizza e pasta ovviamente sono sempre presenti, ma non solo. La mensa del Villaggio Olimpico è strutturata con una serie di “stazioni” dedicate ai principali elementi nutrizionali, in modo che ogni atleta possa comporre i propri pasti in base alle esigenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che cosa mangiano gli atleti nel Villaggio Olimpico? Pizza e pasta fanno da padrone...

Approfondimenti su villaggio olimpico

Gli atleti giapponesi adottano diete equilibrate e ricche di nutrienti per sostenere le proprie prestazioni.

Grindr ha deciso di disattivare la funzione di geolocalizzazione nel Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026.

Ultime notizie su villaggio olimpico

Argomenti discussi: Mensa da record | Cosa mangiano gli atleti alle Olimpiadi, e perché tutti ne parlano; Ecco cosa mangiano gli atleti alle Olimpiadi di Milano Cortina: tutti pazzi per la cucina italiana; Come (e cosa) si mangia al Villaggio Olimpico di Milano?; Cosa mangiano gli sciatori durante le Olimpiadi.

Food for Fuel: cosa c’è davvero nel piatto degli atleti delle OlimpiadiCarboidrati, proteine, cucina vegetariana e internazionale, con pasta e pizza protagoniste. Tradizione, creatività e tempi da sportivo: il racconto di come funziona la ristorazione a Milano Cortina 20 ... deejay.it

Cosa mangiano gli sciatori durante le OlimpiadiNel periodo delle competizioni saranno serviti oltre 3 milioni di pasti. Casa Italia è divisa in tre sedi e si affida agli chef Graziano Prest, Fabio ... repubblica.it

Lo studentato sarà ospitato nella struttura dove ora c'è il Villaggio Olimpico - facebook.com facebook

#Olimpiadi, le immagini di #Mattarella con gli atleti al villaggio olimpico x.com