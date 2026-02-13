Chamberlain ritorna in campo al Celtic e decide il match all’ultimo minuto

Alex Oxlade-Chamberlain torna in campo con il Celtic e segna il gol decisivo all’ultimo istante. La sua presenza ha portato energia alla squadra, che ha ottenuto una vittoria importante contro un avversario difficile. Dopo quasi un anno di assenza, il centrocampista ha dimostrato di essere ancora in forma, contribuendo in modo decisivo alla vittoria finale.

13 febbraio 2026 – Non poteva desiderare un ritorno in campo migliore Alex Oxlade-Chamberlain. L'ex giocatore del Liverpool ha calcato nuovamente il terreno di dopo 9 mesi senza aver disputato una gara ufficiale. L'ex Arsenal non ha trovato squadra dopo la deludente avvenuta in Turchia al Besiktas ed è rimasto svincolato fino alla chiamata del Celtic. Il centrocampista esterno si è allenato proprio con i Gunners di Arteta per attendere la chiamata giusta, chiamata alla fine che è arrivata da Glasgow sponda biancoverde. Dopo aver iniziato la sua carriera al Southampton con cui debutta quando ha solamente 16 anni, l'esterno gioca per due stagioni venendo impiegato frequentemente nella terza serie inglese.

