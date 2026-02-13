Cesate incidente con auto ribaltata | due feriti soccorsi in codice rosso

Venerdì 13 febbraio, un’auto si è ribaltata lungo via Verdi a Cesate, provocando due feriti che sono stati soccorsi in codice rosso. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, vicino al civico 73, creando disagi al traffico locale e attirando l’attenzione dei passanti.

Argomenti discussi: Cesate, incidente con auto ribaltata: due feriti, soccorsi in codice rosso; Incidente a Solaro, tre feriti tra cui un bambino; Di Caronno e Garbagnate i due ventenni morti nell'incidente di Saronno; Cesate: auto si ribalta in via Verdi, due feriti.