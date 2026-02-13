Cesare Pisoni si emoziona | Moioli ha la faccia che sembra un groviera è stata la numero uno

Cesare Pisoni si commuove per il risultato di Michela Moioli, che ha conquistato il bronzo ai Mondiali di snowboard. La sua espressione di gioia deriva dall’aver visto la sua atleta affrontare la gara con determinazione, confermando il suo ruolo di leader. Pisoni ha commentato con entusiasmo: “Lei ha la faccia che sembra un groviera, è stata la numero uno”.

Grande è l’emozione di Cesare Pisoni, il direttore tecnico della Nazionale italiana, dopo il bronzo di Michela Moioli. Un altro pezzo di storia che si scrive su uno snowboard, un altro momento da ricordare in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Queste le parole di Pisoni alla Rai: “ Faccio un po’ fatica a parlare. Michela riesce sempre a stupirci. E’ stata grandiosa, perché abbiamo fatto due ore all’ospedale di Sondalo, ha la faccia che sembra una groviera, però oggi è stata la numero uno. Ha fato un numero. L’obiettivo per lo snowboard italiano era di almeno una medaglia e l’abbiamo ottenuta, ne abbiamo un’altra di gara domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

