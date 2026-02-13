Cerignola | tabacchi di contrabbando scaricati in un deposito privato tre arresti Guardia di finanza

La Guardia di Finanza di Cerignola ha arrestato tre uomini mentre scaricavano 58 chili di tabacchi di contrabbando in un deposito privato. L’operazione è scattata durante un controllo di routine nel cuore della città, dove i finanzieri hanno sorpreso i sospetti all’opera con le mani nella merce. Il deposito, nascosto tra le vie strette del quartiere, si presenta come un capannone senza insegne visibili. Gli agenti hanno sequestrato la merce e portato in cella i tre uomini, che ora rischiano pesanti conseguenze penali. La scoperta evidenzia ancora una volta l’intensità delle attività illegali nel settore

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Guardia di Finanza di Cerignola, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio, ha arrestato in flagranza di reato – nel Comune di Cerignola – tre soggetti, mentre scaricavano, all'interno di un deposito privato, 58 Kg di tabacchi lavorati di contrabbando. Le Fiamme Gialle, allertate dall'intensificarsi del fenomeno del commercio di tabacchi di provenienza estera, privi di idonei contrassegni dei Monopoli di Stato, hanno istituito un apposito servizio di presidio del territorio. Durante le attività di vigilanza, insospettiti dalla condotta furtiva di tre individui, impegnati nel deposito di scatoloni di notevole dimensione nei pressi di un'abitazione privata, i militari si avvicinavano al furgone che aveva effettuato il trasporto, per effettuare i controlli di rito.