Ceo di t-mobile accenna a possibili cambiamenti ai sussidi per i dispositivi

Il CEO di T-Mobile ha annunciato che l’azienda sta valutando di modificare i sussidi per i dispositivi, a causa della crescente richiesta di offerte più trasparenti e flessibili. Durante l’ultima riunione con gli azionisti, ha spiegato che potrebbero cambiare o eliminare le promozioni attuali, puntando a nuove strategie di vendita. In questo momento, l’azienda sta analizzando come adattare i meccanismi di sconto alle esigenze dei clienti e alle tendenze di mercato.

l'evoluzione dei meccanismi di sconto sui dispositivi rappresenta una possibile svolta nel modello di vendita dei telefoni; durante l'ultima conferenza agli azionisti, le considerazioni sul futuro dei sussidi hanno indicato la possibilità di trasformare o eliminare le attuali promozioni legate ai dispositivi. l'orientamento emergente punta a offerte orientate al valore e a maggiore flessibilità, piuttosto che a sconti fissi. t-mobile: i sussidi per dispositivi potrebbero evolversi verso offerte basate sul valore. secondo quanto condiviso in sede di earnings call, la gestione ha lasciato intendere una revisione significativa dei tradizionali meccanismi di assegnazione del dispositivo.