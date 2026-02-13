Celentano torna sui social | Potrei anche peggiorare…

Adriano Celentano, a 87 anni, torna sui social dopo mesi di silenzio e pubblica un video in cui scherza dicendo: “Potrei anche peggiorare…”. La sua uscita online arriva in un momento in cui il cantante e attore italiano si mantiene lontano dalle scene pubbliche, ma questa volta sceglie di condividere un messaggio ironico e nostalgico con i suoi fan, distinguendosi per la spontaneità del suo stile.

Tra nostalgia e ironia, il Molleggiato riappare a 87 anni con un video inedito sui social Il silenzio di un. Il silenzio di un mito non è mai una vera assenza, ma piuttosto una lunga rincorsa per tornare a colpire nel segno con la solita disarmante naturalezza. Adriano Celentano ha scelto ancora una volta il palcoscenico digitale di Instagram per ricordare a tutti che il carisma non conosce l'età della pensione. Il Molleggiato ha pubblicato un montaggio video che profuma di leggenda, mescolando le note intramontabili di Soli alle immagini iconiche di Rock Economy, lo storico concerto all'Arena di Verona.