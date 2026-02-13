Ceferin | Milan-Como a Perth? Non si può privare la gente del calcio nelle proprie case

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha criticato l’idea di giocare le partite di Milan-Como a Perth, sottolineando che non si può privare i tifosi italiani della passione per il calcio nelle proprie città. Ceferin ha evidenziato come questa proposta, promossa dalla Liga e dalla Serie A, rischi di allontanare i fan dal proprio sport, impedendo loro di vivere le emozioni delle partite nel proprio stadio. Aggiunge che il calcio deve restare un patrimonio locale, non un evento globale senza radici.

Come noto, mesi fa era sorta la possibilità di giocare questa partita in Australia, a Perth. Ma fin da subito l'iniziativa ha incontrato diversi dissensi. Dopo mesi di trattative e momenti in cui sembrava ormai sicura la scelta del luogo, è saltato tutto sul più bello. A distanza di mesi, con la partita che si giocherà il prossimo 18 febbraio, si torna a parlare di questo argomento perché su questo si è espresso il Presidente delle UEFA Aleksander Ceferin. Nel corso del suo intervento al 50esimo congresso UEFA tenutosi ieri, il numero 1 del calcio europeo è, infatti, tornato a parlare del tentativo di Liga e Serie A di esportare i campionati nazionali in Paesi esteri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha aggiornato sulla possibile disputa di Milan-Como a Perth, affermando che l'incontro si può ancora giocare e che non è stato ancora predisposto un piano B.

