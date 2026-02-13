Cede la sua boccetta di metadone denunciato Tre automobilisti ubriachi al volante ed uno con patente falsa

Un uomo ha perso la sua boccetta di metadone e ha subito una denuncia dopo essere stato fermato dai Carabinieri di Cesena. Durante i controlli, gli agenti hanno fermato anche tre automobilisti ubriachi e un altro che guidava con una patente falsa. I controlli sono stati effettuati in zone dove spesso si verificano problemi legati alla sicurezza pubblica.

Controlli dei Carabinieri di Cesena in vari luoghi sensibili sul piano della sicurezza che hanno portato a diverse denunce. Un uomo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere: è stato trovato alla guida con tre coltelli multiuso-serramanico che sono stati sequestrati penalmente. Quattro gli ubriachi al volante, sono scattate le denunce in seguito agli accertamenti che hanno registrato tassi alcolemici ben oltre i limiti consentiti. Le patenti di guida sono state tutte ritirate per la sospensione da parte della Prefettura.