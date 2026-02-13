C’è da preoccuparsi per il trapianto di cuore sbagliato a Napoli

A Napoli, un bambino ha subito un trapianto di cuore sbagliato a causa di un errore nella procedura, che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e la fiducia nel sistema sanitario nazionale.

Per il bambino che l'ha subìto, ma anche perché gli errori commessi rischiano di compromettere la fiducia nel sistema nazionale Il 23 dicembre scorso un bambino di poco più due anni aveva subìto un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Ma soltanto la scorsa settimana, quindi un mese e mezzo dopo il trapianto, i genitori hanno saputo che il cuore trapiantato al figlio era stato danneggiato in modo irrimediabile prima ancora di entrare in sala operatoria. Lo hanno scoperto leggendo Il Mattino, il primo giornale a pubblicare la notizia. I chirurghi che avevano eseguito il trapianto si erano limitati a dire due cose: che l'intervento era andato male e che il bambino sarebbe rimasto in coma farmacologico in attesa di un nuovo cuore.

Un bambino di due anni ha ricevuto un trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli.

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda del cuore che doveva essere trapiantato a un bambino di 2 anni, Tommaso.

