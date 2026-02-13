Cavalese | Aggressione a cagnolina appello web per identificare i proprietari dei due Labrador coinvolti

A Cavalese, due Labrador hanno aggredito una cagnolina vicino alla zona della Pagoda, spingendo i proprietari a lanciare un appello sui social media per rintracciare i padroni dei cani coinvolti. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti, che chiedono maggiore attenzione alla gestione degli animali domestici nel quartiere. La cagnolina, rimasta ferita, è stata soccorsa da alcuni passanti che si sono fermati sul posto.