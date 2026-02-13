Cavalese | Aggressione a cagnolina appello web per identificare i proprietari dei due Labrador coinvolti
A Cavalese, due Labrador hanno aggredito una cagnolina vicino alla zona della Pagoda, spingendo i proprietari a lanciare un appello sui social media per rintracciare i padroni dei cani coinvolti. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti, che chiedono maggiore attenzione alla gestione degli animali domestici nel quartiere. La cagnolina, rimasta ferita, è stata soccorsa da alcuni passanti che si sono fermati sul posto.
Appello online per identificare i proprietari dei cani responsabili di un’aggressione a Cavalese. Un’ondata di solidarietà e preoccupazione si è scatenata a Cavalese, in Trentino, dopo che una cagnolina è stata aggredita da due cani di grossa taglia nei pressi di Pagoda. La vicenda ha portato al lancio di un appello online per risalire all’identità dei proprietari degli animali, responsabili di aver causato lesioni significative alla cagnolina e di non aver prestato soccorso. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla responsabilità dei proprietari di animali e sulla sicurezza pubblica in aree urbane.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su cavalese aggressione
Baloo scomparso da due giorni, l'appello dei proprietari: "Ha bisogno di cure urgenti, aiutateci"
Il racconto dei due agenti coinvolti nell'aggressione al corteo di Torino. «Lorenzo mi ha salvato la vita». «Ho visto Alessandro e l'ho coperto»
Due agenti di polizia hanno raccontato cosa è successo durante l’aggressione al corteo di Torino.
3 febbraio 1998 – 3 febbraio 2026. La strage della funivia di Cavalese tra omissioni dell'equipaggio, prove distrutte e una giustizia che non fu mai piena. - facebook.com facebook