Catanzaro maltempo estremo | frane scuole chiuse e traffico bloccato Carabinieri in soccorso della popolazione

A causa delle intense piogge, Catanzaro vive un momento di grave emergenza. La città e la provincia sono state colpite da frane, allagamenti e smottamenti che hanno reso il traffico impossibile e costretto alla chiusura di molte scuole. I Carabinieri sono impegnati in interventi di soccorso e di sicurezza per aiutare chi si trova in difficoltà. La situazione si aggrava con ogni ora che passa, mentre le autorità monitorano attentamente le zone più a rischio.

Catanzaro sotto la pioggia: un’emergenza tra frane, scuole chiuse e l’impegno dei Carabinieri. Catanzaro e la sua provincia sono strette nella morsa di un’ondata di maltempo che ha causato frane, smottamenti e allagamenti, richiedendo un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, in particolare dei Carabinieri, per soccorrere la popolazione e mettere in sicurezza le aree più colpite. L’emergenza, monitorata costantemente dal Prefetto Castrese De Rosa, ha portato alla chiusura di scuole e alla limitazione della viabilità in diverse zone del territorio. Viabilità interrotta e interventi urgenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

