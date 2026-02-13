Catanzaro | Aquilani valuta la trasferta a Mantova tra recuperi scelte tattiche e ricerca di continuità in Serie B

Alessandro Aquilani decide di portare la squadra a Mantova, cercando di consolidare i risultati recenti. La scelta nasce dopo aver recuperato alcuni giocatori chiave e aver analizzato le strategie da adottare contro un avversario agguerrito. Il tecnico punta su giovani talenti e su una tattica più aggressiva per mantenere il momento positivo. La trasferta rappresenta un banco di prova importante per il Catanzaro, che vuole continuare a salire in classifica.

Aquilani alla Vigilia di Mantova: Catanzaro tra Recuperi, Giovani e la Ricerca della Continuità. Il Catanzaro si prepara ad affrontare una trasferta importante sul campo del Mantova, forte di due vittorie consecutive che hanno rilanciato la squadra in Serie B. L'allenatore Vincenzo Aquilani ha analizzato la sfida imminente in conferenza stampa, sottolineando l'importanza di gestire al meglio l'organico e di sfruttare il ritrovato equilibrio tattico. L'obiettivo è consolidare la posizione in classifica e continuare a inseguire i playoff, senza sottovalutare un avversario in evoluzione. Un Catanzaro Consapevole: Analisi delle Vittorie Recenti.

Domani sera il Catanzaro affronta un Pescara in emergenza, tra infortuni e assenze importanti.

Alessandro Aquilani ha guidato il Catanzaro a conquistare tre punti importanti contro il Mantova, portando la sua squadra a vincere con un punteggio di 3-0 nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie B.

