Castiglione d’Asti ascolta i cittadini | priorità sicurezza stradale e trasporti un modello per le frazioni?

Castiglione d’Asti ascolta i cittadini: prioritari sicurezza stradale e trasporti, un modello per le frazioni? Giovedì 12 febbraio 2026, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro nella frazione di Castiglione d’Asti, dove decine di residenti hanno espresso preoccupazioni sulla sicurezza delle strade e la mancanza di mezzi pubblici efficaci.

Castiglione d’Asti e l’Ascolto del Territorio: Un Modello per le Frazioni Astigiane?. Un dialogo aperto tra amministrazione e cittadini ha animato la frazione di Castiglione d’Asti giovedì 12 febbraio 2026. Il sindaco Maurizio Rasero, insieme agli assessori Stefania Morra e Piero Ferrero, ha incontrato i residenti per discutere priorità, progetti e il futuro della comunità locale, in un’iniziativa che fa parte di un più ampio piano di avvicinamento alle frazioni del territorio astigiano. Un Bilancio di Interventi e Nuove Sfide. L’incontro ha rappresentato un’occasione per fare il punto sugli interventi realizzati negli ultimi anni e per raccogliere nuove istanze dalla comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

