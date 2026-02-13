Oggi, alle 17:50, un autobus ha preso fuoco sulla strada provinciale 26 a Castelfiorentino, mettendo in fuga quattro passeggeri. Il conducente ha aiutato le persone a scendere in fretta mentre i vigili del fuoco arrivavano sul posto per spegnere le fiamme.

CASTELFIORENTINO (FIRENZE) – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, 13 febbraio 2026, alle ore 17:50 nel comune di Castelfiorentino sulla SP 26, per l'incendio di un autobus. Sul posto inviata una squadra e in supporto l'autobotte inviata dal distaccamento di Empoli. All'arrivo dei soccorsi, 4 persone a bordo erano state fatte evacuare prontamente dal conducente, per questo non ci sono persone coinvolte. I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio che si è originato nel vano motore. Sul posto forze dell'ordine per la gestione della viabilità.

© Firenzepost.it - Castelfiorentino: bus in fiamme, paura per 4 passeggeri. Aiutati a scendere dal conducente

Mercoledì mattina sulla Brebemi a Bariano, un camion che trasportava mangime per animali è stato coinvolto in un incendio, senza conseguenze per il conducente.

Ieri in Campania un bus turistico ha preso fuoco nel vano motore, mentre era in viaggio verso Matera.

