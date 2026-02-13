Caso guide turistiche Il direttore del Parco Archeologico di Pompei risponde

Il direttore del Parco Archeologico di Pompei ha annunciato che le guide turistiche private rischiano di essere sanzionate, dopo aver bloccato gli ingressi questa mattina. Le guide si sono radunate con volantini e striscioni per protestare contro le nuove regole, creando lunghe code di visitatori in attesa di entrare negli Scavi. La tensione tra le guide e le autorità si è fatta palpabile già dalle prime ore della giornata.

"Credo che alla fine questo cambiamento farà bene a tutti, incluse le guide" dichiara Gabriel Zuchtriegel a seguito del presidio organizzato guide private stamattina agli Scavi per protestare Mattinata tesa agli ingressi degli Scavi di Pompei, dove accanto alle file di turisti si sono radunate le guide turistiche private con striscioni e volantini. Le principali sigle di categoria hanno organizzato un presidio all'accesso di piazza Esedra per contestare la decisione di eliminare la postazione interna storicamente dedicata all'incontro con i visitatori. Una scelta che, secondo i professionisti, rischia di rendere più difficile intercettare il pubblico e di indebolire un lavoro già segnato da stagionalità e concorrenza online.