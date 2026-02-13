Caso Fabrizio Corona Parla Fiorello | Un’Amica Non Mi Parla Più!

Fiorello ha svelato che una sua amica ha interrotto i rapporti con lui dopo le battute su Fabrizio Corona e Falsissimo. La donna, che si pensa sia una nota professionista del settore, non gli rivolge più la parola, lasciando aperto il mistero sulle ragioni di questa scelta. Tra nomi come Marina Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin, il cantante e showman scherza sulle tensioni nate nel mondo dello spettacolo italiano.

Fiorello rivela che un'amica non gli parla più dopo le battute su Fabrizio Corona e Falsissimo. Nel mistero spuntano i nomi di Marina Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin: cosa è successo davvero? Tra ironia e retroscena taglienti, il mondo dello spettacolo italiano si arricchisce di un nuovo capitolo tutto da decifrare. Protagonista? Fiorello. E sullo sfondo, l'ombra ingombrante di Fabrizio Corona con il suo discusso format web Falsissimo. Un gelo improvviso dietro le quinte. Durante una diretta Instagram insieme a Fabrizio Biggio, Fiorello ha lasciato cadere una frase che ha fatto drizzare le antenne a migliaia di spettatori collegati.

